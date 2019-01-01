موعد مباراة ريال مدريد المقبلة ضد إيبار في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني المقرر لها السبت المقبل أمام إيبار..

عمر خليل

فشل ريال مدريد في استغلال تعثر برشلونة وهزيمته المفاجئة من ليفانتي، واكتفى بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس بدون أهداف، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

الفرصة كانت مواتية لكتيبة زين الدين زيدان لاستعادة صدارة ترتيب الليجا، غير أن بيتيس وقف مانعًا أمام ذلك، رغم إضاعة نجوم الملكي العديد من الفرص بمنتهى سوء الحظ.

ومن المقرر أن يستقبل ملعب بلدية إيبوروا مباراة صعبة لأصحاب الأرض، عندما يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على إيبار يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 12 ربيع الأول هجريًا، في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويضع إيبار عينه نصب تحقيق انتصار مفاجئ كما فعل من قبل ريال مايوركا في آخر مباراة للملكي خارج الأرض، ولا يبدو ريال مدريد حاليًا في أفضل فتراته، لا سيما وأن المدرب زيدان تحوم شائعات كثيرة حول إمكانية إقالته لعدم وصول النتائج للحد الذي يُرضي إدارة فلورنتينو بيريز..

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إيبار والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار والقنوات الناقلة

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