موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19

محمد مصطفي

يحل فياريال ضيفًا على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو، يوم الأحد القادم 5 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 29 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19.



سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من رايو فاليكانو بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، وبهذه الخسارة يظل ريال مدريد فى المركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 65، فبعد أن خاض الملكي 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في خمس، وتلقى 10 هزائم.



كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق هويسكا، وانتهي هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتل الغواصات الصفراء حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة،، فبعد أن خاض الفريق حتى الآن 35 مباراة في الليجا، حقق الفوز 9 مباريات فقط وتعادل في 13 ، وخسر 13 مباراة.

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