موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بلد الوليد فى الدوري الإسباني 2019-2020

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2019-20،على ملعب سنتياجو برنابيو

محمد مصطفي

يفتح ملعب سنتياجو برنابيو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وبلد الوليد يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

حقق الميرنجي بداية قوية للموسم الجديد بفوزه على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (3-1) في افتتاح منافسات الدورى الإسباني، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس، وبهذا الأداء تطمئن جماهير الملكي بالبداية القوية الذي بدأ بها الفريق هذا الموسم، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه الفريق الموسم الماضي ثم فترة أعداد كانت سيئة للفريق حيث خاض ريال مدريد سبع مباريات أستطاع تحقيق الفوز فى مبارتان فقط، وبهذا الانتصار يتصدر الميرنجي جدول الترتيب خاصة بعد خسارة غريمه التقليدي برشلونة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، انهي فريق بلد الوليد الموسم الماضي فى المركز السابع برصيد 41 بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع أن يحقق الانتصار فى عشر مباريات وعادل فى 11 مباراة وخسر 17 لقاء وكان قريبا للغاية من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ويستعد بلد الوليد للموسم الجديد ويسعي للتقدم إلى المراكز المتقدمة من جدول الترتيب.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة

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