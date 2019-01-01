موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة 38 من الدوري الإٍسباني 2018-2019

محمود جمال

يحل ريال بيتيس ضيفًا على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو يوم السبت القادم 18 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 13 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 38 من الدوري الإسباني 2018-19.

خسر الميرينجي في مباراته الأخيرة خارج الديار على يد ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطارمنافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة بقى الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي حجز مكان بشكل كبير في دوري الأبطال الموسم المقبل، فبعد مرور 37 جولة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 11 هزيمة.

يأتي فريق ريال بيتيس في المركز العاشر في ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، خلف إسبانيول الذي يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق هويسكا، وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في الليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 312 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 16 مباراة.

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