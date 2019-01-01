موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بايرن ميونخ في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال 2018-2019

محمود جمال

يفتح ملعب الاعتماد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بايرن ميونخ وريال مدريد يوم الأحد 21 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 18 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال 2018-19.

أنهى الميرينجي موسمه بخسارة أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة بقى الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل رسميًا إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، فبعد مرور 38 جولة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.

حقق بايرن ميونخ لقب البوندسليجا للمرة 29 في تاريخه والسابعة على التوالي، بعد أن حصد 78 نقطة من 34 جولة خلال الموسم، وبفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب الوصافة، واستطاع الفريق طوال مشواره في الدوري أن يحقق الفوز 24 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر أربع مواجهات فقط طوال الموسم.

ريال مدريد يختتم موسمه بالخسارة من بيتيس

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

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