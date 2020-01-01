موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إيبار في الدوري الإسباني
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PIERRE-PHILIPPE MARCOU / Colaborador
يستقبل ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضيفه إيبار مساء الجمعة 13 مارس 2020، الموافق 18 رجب 1441، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لكتيبة زين الدين زيدان من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب الليجا مع برشلونة بعد الخسارة المفاجئة من ريال بيتيس في الجولة الماضية بعد أيام من الفوز في الكلاسيكو .
هذه أيضًا هي المباراة الأخيرة للملكي قبل التوجه إلى الأراضي الإنجليزية لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة ينبغي على الميرينجي الانتصار فيها بعد الهزيمة ذهابًا بهدفين لهدف.
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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار والقنوات الناقلة..
موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|ريال مدريد - إيبار
|سانتياجو برنابيو
|الجمعة 13 مارس 2020،
18 رجب 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 3