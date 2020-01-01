موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إيبار في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الجولة 28 من الدوري الإسباني أمام إيبار بعد مباراة ريال بيتيس، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضيفه إيبار مساء الجمعة 13 مارس 2020، الموافق 18 رجب 1441، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لكتيبة زين الدين زيدان من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب الليجا مع برشلونة بعد الخسارة المفاجئة من ريال بيتيس في الجولة الماضية بعد أيام من الفوز في الكلاسيكو .

هذه أيضًا هي المباراة الأخيرة للملكي قبل التوجه إلى الأراضي الإنجليزية لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة ينبغي على الميرينجي الانتصار فيها بعد الهزيمة ذهابًا بهدفين لهدف.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار والقنوات الناقلة..

موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار والقنوات الناقلة