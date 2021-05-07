موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني بملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره إشبيلية، في قمة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

إشبيلية كان منافسًا على درع الدوري الإسباني حتى الجولة الماضية، عندما هُزِم من أتلتيك بيلباو بهدف نظيف وتبددت أحلامه، وإن كان لا يزال رقميًا في الصراع.

أما ريال مدريد فيجابه فترة صعبة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها الفريق، لذلك فلا بديل عن الفوز أمام النادي الأندلسي لمصالحة الجماهير.

المباراة ستقام بعد مباراة قمة أخرى ستحسم مصير الدوري بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو.

يُشار إلى أن ريال مدريد يأتي ثانيًا بالتساوي مع برشلونة بـ74 نقطة لكليهما وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما يأتي إشبيلية رابعًا برصيد 70 نقطة.

خاص | وكيل حكيمي عن مستقبله : من لا يريد اللعب لبايرن ميونخ؟

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية هو الأحد الموافق 9 مايو 2021، الموافق 27 رمضان 1442 هجريًا، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإشبيلية كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - إشبيلية الأحد 9 مايو 2021،

27 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - ناتشو

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لإشبيلية

من المتوقع أن يعتمد المدرب جولين لوبيتيجي على التشكيل الآتي:

🗣️ Joan Jordán sat down after training and gave a recount of the season so far. ⚪️🔴💪#WeareSevilla #NeverSurrender — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 7, 2021