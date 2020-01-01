موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المُتوقع والغيابات؟

سيُواجه ريال مدريد مضيفه إسبانيول، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، يوم الأحد، وذلك في المباراة التي ستُجرى أحداثها بينهما على ملعب كورنيلا البرات.

وكان الريال قد حقق فوزًا على حساب ريال مايوركا في الجولة الماضية، بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي دارت بينهما مساء الأربعاء، في حين خسر أصحاب الأرض على يد مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد.

وكان ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 68 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه المباشر برشلونة قبل بداية الجولة، لكن الكتلان سبقوه في اللعب وتعادلوا مع سيلتا فيجو فصعدوا للصدارة مؤقتًا بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل إسبانيول المركز الأخير في ترتيب المسابقة، وفي جعبته 24 نقطة فقط.

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وسيسعى الميرينجي إلى تحقيق الفوز في مباراة الأحد التي تمثل أهمية كبيرة له، من أجل الحفاظ على الصدارة، كما سيهم الماجيكو تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من قاع الجدول..

في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال إسبانيول التي ستنطلق أحداثها على ملعب كورنيلا البرات، هو يوم الأحد 28 يونيو الجاري عام 2020، السابع من ذي القعدة 1441.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول؟

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد مايوركا عبر قنوات "بي إن سبورت 3 " وهي الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

لكن متابعي النسخة العربية من موقع جول، سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول كتابياً، وقبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة إسبانيول - ريال مدريد ملعب كورنيلا البرات الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

سيفتقد ريال مدريد في مواجهته أمام إسبانيول للثنائي، لوكا مودريتش وفيرلاند مندي للإيقاف، هذا بالإضافة إلى المصابين رودريجو، ناتشو فيرنانديز، الذي لايزال يُعاني من إصابة عضلية، ولوكاس فاسكيز، بالإضافة إلى استمرار غياب لوكا يوفيتش للإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يدفع زيدان بالثنائي كاسيميرو العائد من الإيقاف بدلاً من مودريتش، ومارسيلو بدلاً من ميندي في مركز الظهير الأيسر، بجانب باقي تشكيلة الفريق التي خاضت مواجهة ريال مايوركا الأخيرة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فيتيسيوس جونيور- كريم بنزيما - إيدين هازارد

🌐 خريطة لمراجعة توقيت المبارة حسب منطقتك 🗺️

📺✨ أين ستشاهد اللقاء ومع من؟ #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/St7nCb98Lw — C.F. ع (@realmadridarab) June 28, 2020

ما هو التشكيل المتوقع لإسبانيول؟

وبالنسبة لفريق إسبانيول، فإنه من المتوقع أن يخوض المباراة بنفس تشكيلة مباراة ريال بيتيس التي خاضها مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الماضية، باستثناء الثنائي سيباستيان كورشيا وديداك فيلا بسبب الإصابة.

ولن يكون أمام الفريق أي معوقات عن هدفه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه المدريدي، أملاً في الهروب من شبح الهبوط.