موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب سنتياجو برنابيو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وأوساسونا يوم الأربعاء القادم 25 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 26 محرم 1441 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

حقق الميرنجي فوزًا صعبًا على مضيفه إشبيلية بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة من منافسات الدورى الإسباني، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز، وبهذا الأداء تطمئن جماهير الملكي، خاصة بعد الخساراة الكبيرة للفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، فى الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، خاض ريال مدريد خمس مباريات أستطاع تحقيق الفوز فى مبارتان فقط، وتعادل فى مثلهما، وبهذا الانتصار يتقدم الميرنجي إلى المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 11 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.

على الجانب الآخر، كانت أخر مباراة أوساسونا أمام ريال بيتيس وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط متساويًا مع فى المركز السابع مع ريال سوسيداد، حيث خاض أوساسونا خمس مباريات تعادل فى أربع، ونجح فى تحقيق الفوز فى مباراة وحيدة أمام ليجانيس بهدف نظيف.

لأول مرة من 13 عامًا | ريال مدريد يتفوق على برشلونة في افتتاح الليجا

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة

كورتوا: تجاوزنا الفترة الصعبة وبيل لم يفاجئني

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - أوساسونا ملعب سنتياجو برنابيو الأربعاء 25 سبتمبر 2019، 26 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد أوساسونا الرباعي ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ومارسيلو وإيسكو، بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف .

سيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بفاران وراموس في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، خيمس رودريجيز، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب أدين هازارد وجاريث بيل.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران -داني كارفاخالا

توني كروس - كاسيميرو - خيمس رودريجيز

إدين هازارد - كريم بنزيمه - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لبلد الوليد

لن يغيب عن فريق أوساسونا في هذا اللقاء أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب جاجوبا اراستي لخوض هذه المواجهة الصعبة.

El primer paso es creer. pic.twitter.com/4ejYXjFXmn — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 23, 2019

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الأسباني بديفيد جارسيا واريدان هيرنانديز فى مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي خوان أفيلا وأدريان لوبيز في الخط الأمامي .

التشكيل | 4-4-2