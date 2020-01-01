موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد ريال مدريد ضد أوساسونا في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يستقبل ملعب السادار مباراة قوية مساء الأحد الموافق 9 فبراير 2020، الموافق 14 جمادي الآخر 1441 هجريًا، عندما يلتقي أوساسونا مع ضيفه ريال مدريد في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

تأتي المباراة بعد أيام قليلة من خروج الميرينجي من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسيداد من الدور ربع النهائي في مفاجأة مدوية لم تكن متوقعة، مما يزيد من أهمية الفوز على أوساسونا للاستفاقة والإغفال عن هذا الإخفاق الغير متوقع.

أصحاب الأرض يعيشون حالة جيدة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المرتبة الحادية عشر برصيد 28 نقطة وبفارق كبير وبعيد عن مراكز الهبوط، وهو ما يعكس أن مهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق.

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في الوقت نفسه فإن كتيبة زين الدين زيدان تتصدر جدول ترتيب الليجا، وأي هزيمة مع فوز برشلونة ستؤدي إلى تقاسم الفريقين المركز الأول.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أوساسونا - ريال مدريد السادارا الأحد 9 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية خيسوس خيل beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، منذ فترة من الغيابات، وتشهد قائمة ريال مدريد غياب جاريث بيل وأسينسيو وإيدين هازارد المصاب ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي المباراة بالتشكيل الأتي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

إيسكو - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

الغيابات والتشكيل المتوقع لأوساسونا

يغيب كيكي بارخا وأفيلا وأوير وروبين مارتينيز للإصابة، إلى جانب أرياداني لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة.

ومن المتوقع أن يبدأ أوساسونا مباراة الريال على النحو التالي..