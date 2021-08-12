موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني 2021-22، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني 2021-22 بمواجهة ديبورتيفو ألافيس خارج الديار، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب مينديزوروزا.

ويطمح المدرب كارلو أنشيلوتي إلى قيادة النادي الملكي إلى أول فوز له في ولايته الثانية، بعدما عجز عن تحقيقه خلال جميع المباريات الودية التي لُعبت في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ويدخل الريال المباراة وعينه على الثلاث نقاط في سبيل بداية قوية تجعله يرسل رسالة إلى الجميع بنيته الواضحة في المقارعة على درع الليجا هذا الموسم، تمامًا كآخر موسمين.

استغنى الميرينجي عن سيرخيو راموس ورافاييل فاران، والأنظار كلها ستكون على خط الدفاع الذي يتوقع أن يقوده الوافد الجديد دافيد ألابا.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وألافيس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألافيس؟

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس هو السبت الموافق 14 أغسطس 2021، على ملعب مينيزوروزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة للجمهور على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد السبت 14 أغسطس 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 مينديزوروزا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - مارتن أوديجارد

رودريجو - كريم بنزيما - جاريث بيل

التشكيل المتوقع لألافيس

من المتوقع أن يعتمد المدرب خافيير كاليخا على التشكيل الآتي: