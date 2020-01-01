موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة؟ وما هو التشكيل المتوقع؟

يستضيف ريال مدريد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني على ملعبه سانتياجو بيرنابيو نادي أتليتكو مدريد يوم السبت 1 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 7 جمادى الآخرة 1441 هجرياً في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ينتظر كل عشاق الساحرة المستديرة وعشاق الليجا ديربي العاصمة مدريد الذي يغلب عليه دائماً طابع القوة والإثارة والندية بين الفريقين الأحمر والأبيض.

يحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس ب 36 نقطة أي بفارق 10 نقاط عن البلانكوس الذي يحتل الصدارة ب 46 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يليه في ترتيب جدول الدورى لذلك سيقاتل ريال مدريد على الفوز بهذه المباراة حتى لا يفقد الصدارة.

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والآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة وأكثر.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيكو مدريد سانتياجو بيرنابيو السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الآخرة 1441،

18:00 السعودية، 17:00 مصر خافيير إسترادا beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، منذ فترة من الغيابات، وتشهد قائمة ريال مدريد غياب جاريث بيل وأسينسيو وإيدين هازارد المصاب ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي المباراة بالتشكيل الأتي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

إيسكو - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد

يغيب عن أتلتيكو مدريد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابة، هم دييجو كوستا وجواو فليكس وكوكي وتريبيير وبوفيدا، لكن اللقاء سيشهد عودة ليمار.

التشكيل | 4-4-2