تعرف على موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ريال بيتيس، نظيره برشلونة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "بينيتو فيامارين".

برشلونة يدخل المباراة وعينه على تخطيها كي يتمكن من الحفاظ على بصيص أمل في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد سلسلة من التراجعات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 21 يناير 2024 على ملعب بينيتو فيامارين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال بيتيس - برشلونة الأحد 21 يناير 2023

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 بينيتو فيامارين خالد الحدي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - جول كوندي - سيرجي روبرتو

فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري

فيران توريس - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي