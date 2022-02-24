موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا على ملعب "تيريزا ريفيرو" معقل نادي رايو فاييكانو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يواصل صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده 57 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط فقط عن إشبيلية الوصيف.

ريال مدريد استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على ألافيس بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، فإن رايو فاييكانو لا يعيش هو الآخر، حيث لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، بعد أن تعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات على التوالي.

وحصد رايو فاييكانو حتى الآن 31 نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري الإسباني يحتل بها المركز 11، وبالتأكيد سيحاول استغلال حالة التراجع في ريال مدريد من أجل خطف ثلاث نقاط تمنحه دفعة معنوية استثنائية، للتقدم أكثر في جدول الترتيب.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو؟

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو هو يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022، بملعب "تيريزا ريفيرو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب رايو فاييكانو - ريال مدريد السبت 26 فبراير 2022،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 تيريزا ريفيرو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لرايو فاييكانو

التشكيل | 4-2-3-1

لوكا زيدان

إيفان باليو - إستيبان سافيلجيتش - أليخاندرو كاتينا - فران جارسيا

سانتياجو كوميسانيا - أوسكار فالنتين

بالازون - أوسكار تريخو - ألفارو جارسيا

سيرجي جوارديولا