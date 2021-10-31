موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

من أجل الاحتفاظ بأمل خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على دينامو كييف الأوكراني، في الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

برشلونة ودينامو كييف يلعبان ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.

برشلونة يطمح إلى الفوز من أجل زيادة فرصه في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما افتتح الموسم بطريقة مخيبة للغاية، بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.​

لكن برشلونة نجح في الفوز على دينامو كييف في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" بهدف دون رد، ليحصد النادي الكتالوني أول ثلاث نقاط له في البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وذلك بخسارته في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ، ثم السقوط أمام بنفيكا بالنتيجة ذاتها في البرتغال، وأخيرًا الفوز على دينامو كييف في الجولة الماضية.

أما دينامو كييف، فيحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، وذلك بتعادله سلبيًا أمام بنفيكا في الجولة الأولى، لكنه تلقى هزيمة بخماسية دون رد من بايرن ميونخ في الجولة الثانية.

ولعب برشلونة أمام دينامو كييف في دور المجموعات خلال النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز على ملعب "كامب نو" بنتيجة 2-1، ثم حقق فوزًا عريضًا في أوكرانيا برباعية نظيفة.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة؟

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف هو يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وتقام على مجمع أولمبيسكي الرياضي في كييف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة دينامو كييف وبرشلونة؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة ودينامو كييف على beIN Sports Premium 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب دينامو كييف - برشلونة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2 مجمع أولمبيسكي الرياضي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

استعاد برشلونة عددًا من اللاعبين في التدريبات الجماعية الأخيرة، بداية من فرينكي دي يونج، وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي، لكنه سيفتقد لخدمات سيرخيو أجويرو بجانب احتمالية غياب جيرارد بيكيه.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أوسكار مينجيزا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - جوردي ألبا

نيكو جونزاليس - سيرجيو بوسكيتس - جافي

سيرجينيو ديست - ممفيس ديباي - فيليبي كوتينيو