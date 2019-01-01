موعد مباراة ميلان ضد الإنتر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الديربي بين ميلان والإنتر في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

أحمد جمال

يفتح استاد سان سيرو أبوابة لاستضافة ديربي ميلانو بين كلً من ميلان والإنتر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2019-20، وسنستمتع مع هذه المباراة التي دائماً ما تكون رائعة بين الفريقين يوم السبت القادم 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً.

كانت بداية الروسونيري في السيري آ سيئة للغاية حيث هُزم في أولى مبارياته على يد أودينيزي بهدف دون رد، ولكنه عاد مرة آخرى ليُصالح جماهيره بانتصارين متتاليين على كلً من بريشيا وهيلاس فيرونا بنتيجة (1-0) في كلا المباراتين، ولكن على الرغم من وجود ميلان في المركز السابع برصيد 6 نقاط والتي لا يُعد سيئاً للغاية بالنسبة لبداية جديدة في الدوري الإيطالي مع مدرب جديد، إلا أن عاشقي الفريق غير مطمئنين بسبب الأداء الغير مقبول حتى الآن.

على الجانب الآخر فيقدم الإنتر أداءً إستثنائياً حتى الآن، حيث استطاع أن ينتصر في الثلاث جولات الأولى ليتربع على عرش السيري آ برصيد 9 نقاط، فقد استطاع النيراتزوري أن ينتصر على ليتشي بأربعة أهداف دون رد، ثم فاز على كالياري بهدفين مقابل هدف قبل أن ينتصر في الجولة السابقة على أودينيزي بهدف دون رد.

ويُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن ديربي ميلان والإنتر القادم ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة ميلان ضد الإنتر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ميلان - الإنتر سان سيرو السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

سيفتقد ميلان لخدمات ماتيا كالدارا بسبب الإصابة، كما سيفتقد دايفيد كالابريا الذي سيغيب عن مباراة الإنتر القادمة في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي بسبب تلقيه لبطاقة حمراء في الجولة السابقة أمام هيلاس فيرونا في الدقائق الآخيرة من المباراة.

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سيبدأ المدرب ماركو جيامباولو بنفس الطريقة التي بدأ بها مبارياته الثلاث السابقة وهي (4-3-2-1) وبنفس العناصر التي تشارك أساسيًا مع الفريق مع الدفع أندريا كونتي ليكون بديلاً لكالابريا الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.



التشكيل | 4-3-2-1

جيانلويجي دوناروما

ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساكيو - أندريا كونتي

هاكان تشالهانوغلو - لوكاس بيليا - فرانك كيسييه

لوكاس باكيتا - سوسو

كريشتوف بيونتيك



الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

لن يغيب عن الإنتر في مباراة الديربي القادمة ضد ميلان بالدوري الإيطالي سوى أنطونيو كاندريفا بداعي الإصابة، بينما ستكون بقية كتيبة النيراتزوري كاملة ومستعدة لخوض اللقاء.

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📹 | HIGHLIGHTS



Guardiamo i gol di Sanchez, Dimarco e Vezzoni nell'amichevole di oggi contro il Como 1907 ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/y3KXXYiD3v — (@Inter) September 18, 2019

سيعتمد المدير الفني أنطونيو كونتي على نفس القوام الأساسي للفريق، ومن المتوقع أن يبدأ بنفس الطريقة والأسلوب وبتشكيلة (3-5-2) التي يُقدم بها نتائج جيدة حتى الآن في السيري آ، مع الدفع بفالنتينو لازارو بدلاً من أنطونيو كاندريفا المُصاب.

التشكيل | 4-3-3