تعرف على موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يتطلع برشلونة إلى بداية قوية لموسمه المقبل والذي سيكون مليئًا بالتحديات المثيرة في الدوري الإسباني.

ويفتتح برشلونة مبارياته على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز الذي سيستهل برشلونة حملة دفاعه عن لقب الليجا عليه بمواجهة خيتافي العنيد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 13 أغسطس 2023 على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز معقل الفريق المدريدي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك رؤية مباراة برشلونة وخيتافي على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب خيتافي - برشلونة الأحد 13 أغسطس 2023

22:30 مصر والسعودية beIN Sports Premium 1 كولوسيوم ألفونسو بيريز

التشكيل المتوقع لخيتافي

من المتوقع أن يدخل المدرب خوسيه بورداليس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: دافيد سوريا

خط الدفاع: عمر ألديريتي - ستيفان متروفيتش - دومينجوس دوارتي - داميان سواريز

خط الوسط: كارليس ألينيا - دجيني داكونام - نيمانيا ماكسيموفيتش

خط الهجوم: جاستون ألفاريز - خوانمي ليتاسا - خايمي ماتا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبرتو

خط الوسط: أوريول روميو - بيدري - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: جافي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي