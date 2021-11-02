موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي 2021-2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "تورك تيليكوم أرينا" مباراة جلطة سراي أمام لوكوموتيف موسكو، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

ويلعب جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو ضمن المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، التي تضم إلى جانبهما لاتسيو الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.

ويتصدر جلطة سراي ترتيب فرق المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، فيما يحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويأتي مارسيليا ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل لوكوموتيف موسكو ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وافتتح جلطة سراي دور المجموعات بالفوز على لاتسيو بهدف دون رد، قبل أن يتعادل أمام مارسيليا سلبيًا.

أما لوكوموتيف موسكو، فقد تعادل مع مارسيليا بهدف لمثله، وخسر أمام لاتسيو في الجولة الثانية بهدفين نظيفين.

مباراة الجولة الثالثة التي حل فيها جلطة سراي ضيفًا على لوكوموتيف موسكو، حقق فيها النادي التركي الفوز بهدف دون رد.

جدول مباريات جلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو؟

موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو هو يوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي على قنوات بي إن سبورتس حصريًا في الشرق الأوسط، وستكون القناة الناقلة لمباراة جلطة سراي ضد لوكوموتيف موسكو هي beIN Sports 3 HD Premium.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - لوكوموتيف موسكو الخميس 4 نوفمبر 2021،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تورك تيليكوم أرينا

التشكيل المتوقع للوكوموتيف موسكو

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماركوس جيسدول على التشكيل الآتي..

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التشكيل | 4-3-3

جيليرمي

ماتشيي ريبوس - تين يدفاي - بابلو - ناير تيكنيزيان

دانييل كوليكوف - ديميتري بارينوف - أليكسيس بيكا بيكا

جيرانو كيرك - ريفات جيماليتدينوف - تينو أنجورين

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دياندريه يدلين

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكالداو- أوليمبيو موروتسان

هلال درفيش أوغلو