موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد قونيا سبور في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري التركي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي قونيا سبور ضيفًا على جلطة سراي في الجولة 38 من الدوري التركي 2021، وذلك على ترك تيليكوم أرينا.

فاز نادي جلطة سراي على جوزتيبي في الجولة الأخيرة في الدوري بثلاثة أهدافٍ لهدف، فأصبح رصيده 69 نقطة ليواصل مطاردة فنربخسة وبشكتاش المتصدرين.

لم يحقق نادي قونيا سبور أي انتصار في المباريات الخمس الأخيرة من الدوري التركي، حيث تعادل مع أنقرة جوجو وقيصري سبور وهاتاي سبور، فيما خسر من سيفاس سبور وريزا سبور، ليحتل بذلك المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور هو الأربعاء 28 أبريل 2021 بملعب ترك تيليكوم أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وقونيا سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.