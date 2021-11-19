موعد مباراة جلطة سراي وفنربخشة في الدوري التركي 2022 والقنوات الناقلة

قمة من قمم الدوري التركي يشهدها الأسبوع الثالث عشر من البطولة تجمع بين جلطة سراي وفنربخشة.

لا يسير نادي جلطة سراي هذا الموسم بالشكل المطلوب في الدوري، حيث يعاني من تذبذب في النتائج بين الخسارة والتعادل والفوز، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر.

لا يختلف وضع فنربخشة كثيرًا أو حتى ترتيبه، حيث يتواجد في المركز السابع برصيد 20 نقطة، وقد فاز في 6 مباريات وتعادل اثنتين وخسر 4.

والآن نتعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد فنربخشة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي ضد فنربخشة؟

موعد مباراة جلطة سراي ضد فنربخشة هو يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ضد فنربخشة؟

لا توجد قناة ناقلة للدوري التركي في الوطن العربي، ويمكنك مشاهدة المباراة عن طريق الأقمار الصناعية الأوروبية.

في بعض الأحيان تذاع قمم الدوري التركي على قنوات بي إن سبورتس في الشرق الأوسط، لكن بالتأكيد ستجدها على النسخة التركية للشبكة beIN SPORTS TR.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - فنربخشة الأحد 21 نوفمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS TR NEF

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دي أندريه يدلين

ألكساندرو تشيكيلداو - بركان كوتلو - إيمري كيلينش

ريان بابل - هلال ديرفيش أوغلو - كريم أكتورك أوغلو

التشكيل المتوقع لفنربخشة

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيكتور بيريرا على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

بيركي أوزير

أتيلا سالاي - كيم مين جاي - مارسيل تيسيراند

فيردي كادي أوغلو - ماكس ميير - ميها زايتس - ميرت هاكان يانداش - ناظم سانجاري

ميرجيم بيريشا - دييجو روسي