موعد مباراة جلطة سراي وغازي عنتاب في الدوري التركي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد غازي عنتاب في الجولة الحادية عشر من الدوري التركي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي جلطة سراي على ملعبه تورك تيليكوم أرينا نادي غازي عنتاب في الجولة 11 من الدوري التركي 2021-2022.

يحتل جلطة سراي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، فاز في 5 وتعادل اثنتين وخسر 3.

أما غازي عنتاب فيحتل المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وخلال الجولات العشر السابقة فاز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 4.

جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وغازي عنتاب، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وغازي عنتاب؟

موعد مباراة جلطة سراي وغازي عنتاب هو يوم الأحد 31 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وغازي عنتاب؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - غازي عنتاب الأحد 31 أكتوبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD TR تورك تيليكوم أرينا

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - دياندريه يدلين

تايلان أنتاليالي - بركان كوتلو

محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكيلداو - أوليمبيو موروتسان

مصطفى محمد