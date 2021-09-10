موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي المقبلة في الدوري التركي 2021-22 أمام طرابزون سبور خارج الديار بملعب شينول جونيش بالجولة الرابعة، والقنوات الناقلة..

يحل جلطة سراي ضيفًا ثقيلًا على طرابزون سبور بملعب شينول جونيش بالجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي 2021-22.

طرابزون هو الفريق الوحيد في الدوري التركي الذي نجح في الفوز بأول ثلاث لقاءات في المسابقة، ويحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

بينما فاز جلطة سراي في مباراتين وتعادل في الأخيرة أمام قاسم باشا، ولا تزال مشاركة مصطفى محمد محل شكوك بعدما فقد ثقة المدرب فاتح تريم بصورة كبيرة.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور هو الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، على ملعب شينول جونيش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وطرابزون سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب طرابزون سبور - جلطة سراي الأحد 12 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD TR شينول جونيش

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

يغيب عن جلطة سراي عمر العبدلاوي وأردا توران للإصابة.

🦁 Futbol A Takımımız, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. 📸 #TSvGS



İdman Raporu | 10 Eylül Cuma



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