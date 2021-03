موعد مباراة جلطة سراي وسيفاس سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

يستقبل جلطة سراي على ملعبه تورك تيليكوم آرينا نظيره سيفاس سبور، في مباراة هامة ستقام بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري التركي.

للأسف لن يتواجد النجم المصري مصطفى محمد في هذه المباراة على خلفية البطاقة الحمراء التي تعرض لها بالمباراة الماضية وتم إيقافه على إثرها لمدة مباراة وتغريمه غرامة مالية.

يحتل جلطة سراي المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر بشكتاش، وربما مع افتقاد النجم المصري سيُعاني هجوم كتيبة فاتح تريم كثيرًا.

في الوقت نفسه فإن سيفاس سبور يحتل المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة وتعادل في آخر مباراتين له على صعيد الدوري التركي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي وسيفاس سبور والقنوات الناقلة..

موعد مباراة جلطة سراي وسيفاس سبور هو الأحد الموافق 7 مارس 2021، بملعب تورك تيليكوم آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تريم على التشكيل الآتي

💪 We are ready for DG Sivasspor game tomorrow. ✅ #GSvDGS pic.twitter.com/exzM5Grx79