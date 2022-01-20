موعد مباراة تونس القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب رومدي أدجيا، مباراة هامة ومثيرة، تجمع بين نيجيريا وتونس، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

المنتخب النيجيري تصدر مجموعته، بالعلامة الكاملة بعد فوز على مصر، السودان بالإضافة إلى غينيا بيساو، وسيطمح لمواصلة انتصاراته من أجل مواصلة رحلته التي يهدف فيها إلى الوصول إلى أبعدا نقطة في البطولة ومعانقة اللقب الغائب منذ سنوات.

على الجانب الآخر، منتخب تونس، تأهل ضمن أفضل ثوالث، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، بثلاث نقاط عقب فوز على موريتانيا، وهزيمتين من مالي وجامبيا، وتريد كتيبة نسور قرطاج مصالحة جماهيرها بعد المستوى الذي ظهر به في الفريق في دور المجموعات، وستكون البداية من المباراة القادمة وحتى الفوز باللقب.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

إذًا، ما هو موعد مباراة تونس القادمة ضد نيجيريا وكيف يمكنك متابعتها؟ جول يمنحك كل التفاصيل..

ما هو موعد مباراة تونس القادمة ضد نيجيريا؟

موعد مباراة تونس ونيجيريا، هو الأحد 23 يناير 2022، على ملعب رومدي أدجيا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.