موعد مباراة تونس ضد غانا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب تونس القادمة ضد منتخب غانا في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد الإسماعيلية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين غانا وتونس يوم الاثنين 8 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافساتفي دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

نجح نسور قرطاج فى التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره المنتخب الموريتاني بدون أهداف، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، استطاع المنتخب التونسي ان ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وكانت امام المنتخب الأنجولي فى لقاء الجولة الأولي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة مع منتخب مالي فى الجولة الثانية، وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بسبع نقاط

تعادل منتخب غانا فى أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية امام منتخب بنين بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع المنتخب الكاميروني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، واستطاع المنتخب الغاني ان ينتصر فى لقائه الأخير امام منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة يتصدر منتخب النجوم السوداء المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط.

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موعد مباراة تونس ضد غانا والقنوات الناقلة

تونس × غانا - تاريخ مفزع لنسور قرطاج أمام النجوم السوداء

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة غانا - تونس استاد الإسماعيلية الاثنين 8 يوليو 2019،

5 ذوالقعدة 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

المركز قائمة منتخب تونس حراسة المرمى فاروق بن مصطفى ، معز بن شريفية، معز حسن. الدفاع نسيم هنيد، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراغر، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، أسامة الحدادي، كريم العواضي ، رامي البدوي الوسط الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي الهجوم بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب التونسي في لقائه امام غانا بسبب الإيقاف فى دورالـ16 من البطولة الأفريقية، لكن يستمر غياب الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف المساكني للإصابة

🔴⚪ Wahbi Khazri souffre d'une contracture aux ischio-jambiers et devra observer deux jours de repos. #GHATUN 🇬🇭🇹🇳 #Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/yf3OeoH5g7 — Tunisie Football (@tunisiefootball) ٤ يوليو ٢٠١٩

سيدخل المدرب الفرنسي هذه المباراة بنفس التشكيل الذي بدأ بها البطولة، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، ديلان برون في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم نسور قرطاج في هذا اللقاء الثلاثي الهجومي طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، نعيم السليتي.

التشكيل | 4-3-3

معز بن شريفية

وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي

إلياس السخيري - يوسف المساكني - كريم العواضي

طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب غانا

المركز قائمة منتخب غانا حراسة المرمى ريشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، فيلیکس عنان. الدفاع محمد الحسن، جون بوي، جوناثان مينساه، بابا عبد الرحمن، لومور أجبينينو، جوزيف لارويه أتاماه، كاسيم نوهو، أندي يادوم، جوزيف أودو، موسى نوح. الوسط كوادو أسامواه، كريستيان أتسو، مبارك واكاسو، أفري أكوا، توماس بارتي، إيبنزر أوفوري، توماس أجيبونج، صامويل أوسو، ياو يبواه. الهجوم سامواه جيان، أندريه آيو، جوردان آيو، عبد المجيد واريس، كاليب أوكوبان، أوسو كوابينا، سيفو فتاوا.

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب الغاني امام، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام نسور قرطاج

لن يغير المدرب جيمس كويسي أبياه في طريقته الذي بدأ بها امام غينيا بيساو، وسيكون جوزيف اودو وجون بوي في قلب الدفاع، أما في الأمام سيتواجد الثنائي أندريه أيو وجوردان أيو.

التشكيل | 4-4-2