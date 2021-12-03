موعد مباراة منتخب تونس والإمارات في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الثمامة، مباراة قوية وكبيرة تجمع بين منتخب الإمارات، ومنتخب تونس ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

المنتخب التونسي، سيدخل المباراة بهدف الفوز لضمان الوصول إلى الدور المقبل من البطولة، ومداواة جراحه بعد الخسارة المفاجئة من سوريا في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، المنتخب الإماراتي، سيعمل على مواصلة الانتصارات في البطولة على حساب نسور قرطاج، والوصل للفوز الثالث على التوالي والتربع على صدارة المجموعة، بعد الفوز على سوريا ثم موريتانيا.

جدول مباريات ومجموعة تونس في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة تونس والإمارات في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس ضد الإمارات؟

موعد مباراة تونس ضد سوريا هو يوم الإثنين القادم 6 ديسمبر 2021، على ملعب الثمامة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس والإمارات؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس، والقناة الناقلة لمباراة تونس وسوريا هي beIN SPORTS HD 1، بجانب beIN SPORTS HD 2.