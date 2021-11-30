موعد مباراة منتخب تونس القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد البيت بمدينة الخور مباراة تونس وسوريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

سحق المنتخب التونسي نظيره الموريتاني في الجولة الأولى بالخمسة، فيما خسر المنتخب السوري من الإماراتي بهدفين لهدف.

صعد نسور قرطاج للصدارة مباشرةً بفارق الأهداف فقط عن الأبيض، فيما قبع منتخب موريتانيا في قاع المجموعة خلف نسور قاسيون.

جدول مباريات ومجموعة تونس في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس ضد سوريا؟

موعد مباراة تونس ضد سوريا هو يوم الجمعة القادم 3 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت تونس العاصمة والتاسعة بتوقيت دمشق.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس، والقناة الناقلة لمباراة تونس وسوريا هي beIN SPORTS HD 1، بجانب beIN SPORTS HD 2.