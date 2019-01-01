موعد مباراة تونس ضد الكاميرون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن المباراة الودية بين منتخب تونس ضد منتخب الكاميرون، على الملعب الأوليمبي، في رادس، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح الملعب الأوليمبي، في رادس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تونس والكاميرون يوم السبت 12 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 13 صفر 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

خاض منتخب نسور قرطاج مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا،وقد كان فشل المنتخب التونسي فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرتاج فى المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

على الجانب الآخر لن يخوض المنتخب الكاميروني أي مباراة وديه له منذ خروجه من دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أمام منتخب نيجيريا الذي حقق الفوز بنتيجة (3-2)، ويقع المنتخب الأسود فى المجموعة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا بجانب كلًا من الرأس الأخضر، موزمبيق، رواندا.

تونس تتلقى الهزيمة أمام كوت ديفوار بثنائية وديًا

موعد مباراة تونس ضد الكاميرون والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تونس - الكاميرون الملعب الأوليمبي، في رادس السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يتحدد بعد قناة تونس الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

لن يغيب عن منتخب نسور قرطاج أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وستكون جميع أوراق المدرب منذر الكبير جاهزة لخوض هذه المواجهة.

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من المتوقع أن يبدأ المدرب التونسي الذي بدأ بها مباراة ساحل العاج الودية، وسيدفع بالحارس معز حسن، وسيدفع بياسين مرياح ومحمد دريجر في مركز قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي أيمن بن محمد وإلياس سخيري، بلال السعيداني، وسيقود خط الهجوم الثلاثي يوسف المساكني، عمر العيوني، أنيس البدري

التشكيل | 4-3-3