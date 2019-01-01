موعد مباراة تونس القادمة في مباراة المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة صد الخسارة من منتخبي الجزائر ونيجيريا على المركز الثاث لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

محمود جمال

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخب تونس والخاسر من مباراة الجزائر ونيجيريا، وذلك يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 14 ذو القعدة 1440 هجرياً.

ودع نسور قرطاج الكان من نصف النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب السنغ الي بهدف دون رد، في مباراة ركلات الجزاء المهدرة من جانب المنتخبين، وسيلاقي المنتخب التونسي الخاسر من مباراة الجزائر ونيجيريا في لتحديد المركز الثالث، ووصل النسور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 والتي أقيمت في الأراضي التونسية وتُوج بلقبها.

وسيحصل الفريقان اللذان ودعا دور نصف النهائي وسيتنافسان على المركز الثالث في مباراة فاصلة على 2 مليون دولار لكل منهما، أما المباراة النهائية فتبلغ قيمة الجوائز المادية فيها 7 ملايين دولار، بواقع 4.5 مليون دولار للبطل، فيما سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

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