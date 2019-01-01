موعد مباراة تونس القادمة ضد غانا في دور الـ 16 من كأس امم أفريقيا 2019

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب تونس القادمة ضد منتخب غانا في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2019

محمد مصطفي

يفتح استاد الإسماعيلية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين غانا وتونس يوم الاثنين 8 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافساتفي دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

نجح نسور قرطاج فى التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره المنتخب الموريتاني بدون أهداف، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، استطاع المنتخب التونسي ان ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وكانت امام المنتخب الأنجولي فى لقاء الجولة الأولي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة مع منتخب مالي فى الجولة الثانية، وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بسبع نقاط

تعادل منتخب غانا فى أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية امام منتخب بنين بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع المنتخب الكاميروني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، واستطاع المنتخب الغاني ان ينتصر فى لقائه الأخير امام منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة يتصدر منتخب النجوم السوداء المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط.

الاتحاد التونسي يعلن إقالة المعد الذهني لنسور قرطاج

موعد مباراة تونس ضد غانا والقنوات الناقلة

تونس × غانا - تاريخ مفزع لنسور قرطاج أمام النجوم السوداء