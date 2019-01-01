موعد مباراة تونس القادمة ضد تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

تعرف على موعد مباراة منتخب تونس القادمة ضد تنزانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الصيف القادم على الأراضي التونسية

كانت بداية المنتخب التونسي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قويةً جدًا في التوقف الدولي الحالي، حيث كان ديربي عربي شمال أفريقي ضد الجار ليبيا ونجح نسور قرطاج من خلاله في التحليق وضرب الجار الليبي بأربعة أهدافٍ لهدفٍ وحيد.

واصل تونس التألق في اللقاء الثاني الصعب الذي كان خارج القواعد ضد غينيا الاستوائية، ورغم الرحلة الشاقة نجح في العودة بالثلاث نقاط الثانية محققًا بذلك العلامة الكاملة التي وضعته على صدارة المجموعة.

انتهت بذلك مباريات منتخب تونس في عام 2019، ليس هو وحسب بل أيضًا جميع المنتخبات العربية والأورويبة وفي جميع أنحاء العالم، فالتوقف الدولي الأخير للعام الحالي هو توقف نوفمبر الحالي، ولن تعود أجندة المنتخبات إلا في العام القادم وتحديدًا في مارس 2020.

سيواجه المنتخب التونسي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون منتخب تنزانيا ثالث المجموعة العاشرة، والذي نجح في جمع 3 نقاطٍ من مباراتين بالفوز على غينيا الاستوائية متذيلة المجموعة والخسارة من ليبيا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب التنزاني.

وفي الجدول التالي، سنتعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد تنزانيا، وما هي القنوات الناقلة؟

تصفيات أمم أفريقيا | تونس تتصدر بهدف الخزري ضد غينيا الاستوائية

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا والقنوات الناقلة