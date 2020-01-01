موعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة القادمة بين توتنهام هوتسبير وليستر سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي يوم الأحد المقبل، وذلك على ملعب توتنهام، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السبير قد حققوا فوزًا عريضًا خارج الديار على حساب نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الماضية.

وهو الحال نفسه لفريق ليستر الذي تمكن من التغلب على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، وذلك لحساب الجولة ذاتها.

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ويحتل توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المركز السابع في ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، بينما يحل ليستر رابعًا برصيد 62 نقطة.

والآن نتعرف معًا على موعد مباراة توتنهام هوتسبير وليستر، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي؟

موعد مباراة توتنهام وليستر سيتي هو يوم الأحد 19 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 28 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب توتنهام.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليستر سيتي؟

ستُذاع مباراة توتنهام وليستر سيتي على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثانية beIN Sports HD 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة توتنهام - ليستر سيتي ملعب توتنهام الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لتوتنهام هوتسبير؟

وسيغيب عن توتنهام في مباراة ليستر سيتي، ديلي آلي وخوان فويث وتانجي ندومبيلي وتوري باروت للإصابة، بينما يغيب إيريك داير للإيقاف ولوكاس مورا لأسباب لم يكشف عنها.

التشكيل | 4-4-2

هوجو لوريس

بن دافيس - دافينسون سانشيز - توبي ألديرفيريلد- سيرجي أورير

لوكاس مورا -هاري وينكس -جيوفاني لو سيلسو- موسى سيسوكو

هاري كين - سون هيونج مين

ما هو التشكيل المتوقع لليستر سيتي؟

يغيب عن ليستر سيغيب في مواجهته القادمة أمام توتنهام، مارك آلبرايتون ودانيال أمارتي وبن تشايلويل وجيمس ماديسون وريكاردو بيريرا، وجميعهم بسبب الإصابة.

التشكيل | 3-4-3

كاسبر شمايكل

ريان بينيت - ويس مورجان- جوني إيفانز

جيمس جوستين- ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس - توماس

آيوزي بيريز -جيمي فاردي - هارفي بارنيس