موعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة القادمة بين توتنهام هوتسبير وليستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف فريق توتنهام نظيره ليستر سيتي يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب توتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل السبيرز المباراة منتعشاً، إثر الفوز العريض الذي حققه الفريق على حساب نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جيمس بارك.

ولا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لفريق ليستر، الذي بدوره حقق هو الآخر انتصاراً هامًا خارج ملعبه على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة ذاتها.

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ويحتل توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المركز السابع في ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، خلف وولفرهامبتون صاحب المركز السادس برصيد 56.

وفي المقابل يحتل ليستر المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي؟

موعد مباراة توتنهام وليستر سيتي هو يوم الأحد 19 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 28 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب توتنهام.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليستر سيتي؟

ستُذاع مباراة توتنهام وليستر سيتي على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وسوف يتم نقلها عبر قناة beinsport 2HD.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة توتنهام - ليستر سيتي ملعب توتنهام الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لتوتنهام؟

وسيغيب عن توتنهام في مباراته القادمة أمام ليستر سيتي، ديلي آلي وخوان فويث وتانجي نومبيلي وذلك بسبب الإصابة، بينما سيغيب إيريك داير بسبب الإيقاف.

التشكيل | 4-3-3

هوجو لوريس

بن دافيس - يان فيرتونخين - توبي آلديرفايريلد - سيرج أورييه

جيوفاني لو سيلسو - هاري وينكس - موسى سيسوكو

سون هيونج مين - هاري كين - لوكاس مورا

ما هو التشكيل المتوقع لليستر سيتي؟

بينما سيدخل فريق ليستر مواجهة توتنهام وهو يعاني من عدة غيابات بين صفوفه، على غرار، جيمس ماديسون وبن تشايلويل، دانييل أمارتي وكريستيان فوكس وريكاردو بيريرا، وذلك بسبب معاناتهم من الإصابة.

التشكيل | 4-1-4-1

كاسبر شمايكل

جيفري شلوب - ريان بينيت - جوني إيفانس - جيمس جاستن

ويلفريد نديدي

هارفي بارنز دينيس برايت - يوري تيليمانس - أيوزي بيريرز

جيمي فاردي