موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تنطلق الجولة السادسة من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإنجليزي بقمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج" متمثلة في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.

تشيلسي يدخل المباراة وعينه على تكريس العقدة لنادي مانشستر سيتي، خاصة وأن الفريق اللندني تمكن في الموسم الماضي من خطف لقب دوري أبطال أوروبا من فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كما أقصاه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر تشيلسي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، ويتساوى في الرصيد وفارق الأهداف مع ليفربول، وهو ما يجعل الفريقين يتقاسمان الصدارة.

تشيلسي افتتح الموسم بالفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-0، ثم فاز على آرسنال بهدفين دون رد، وتعادل أمام ليفربول بنتيجة 1-1، وفاز في الجولة الرابعة على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، قبل أن يقسو على توتنهام بالنتيجة ذاتها في الجولة الماضية.

أما مانشستر سيتي فيدخل اللقاء وعينه على العودة من جديد إلى فرق المقدمة، خاصة وأن بطل "البريميرليج" فقد خمس نقاط منذ بداية الموسم الحالي.

مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة.

وافتتح مانشستر سيتي الموسم بالخسارة أمام توتنهام بهدف نظيف، قبل أن يقسو على نوريتش سيتي بخماسية دون رد، وهي نفس النتيجة التي فاز بها على آرسنال في الجولة التالية، ثم فاز سيتي على ليستر بهدف نظيف، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي أمام ساوثهامبتون في الجولة الماضية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، وما هي القنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي؟

تقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت 25 سبتمبر 2021، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30ظهرًا بتوقيت مصر، 02:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإنجليزي بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تشيلسي - مانشستر سيتي السبت 25 سبتمبر 2021،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports Premium 1 ستامفورد بريدج

ما هو تشكيل تشيلسي المتوقع؟

يدخل الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي مباراة مانشستر سيتي وهو يعاني من غياب حارسه إدوارد ميندي، لكن فيما عدا ذلك فالفريق على أتم جاهزية لخوض المباراة.

طريقة اللعب: 3-4-2-1

كيبا أريزابالاجا

أندرياس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر

سيزار أزبيليكويتا – ماتيو كوفاتشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو.

كاي هافيرتس – ماسون ماونت

روميلو لوكاكو.

ما هو تشكيل مانشستر سيتي المتوقع؟

وعلى الجانب الآخر فإن فريق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يعاني من عدة غيابات، أبرزها رودري لاعب الوسط، وإلكاي جوندوان، وقلبي الدفاع جون ستونز وإيمريك لابورت.

طريقة اللعب: 4-3-3

إيدرسون.

كايل واكر – روبن دياش – ناثان أكي – جواو كانسيلو.

كيفن دي بروينه – فرناندينيو – فيل فودين

جابرييل جيسوس – فيران توريس – جاك جريليش