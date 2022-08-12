موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي تشيلسي نادي توتنهام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.
فاز تشيلسي على إيفرتون في الجولة السابقة بهدفٍ دون رد، كما انتصر توتنهام على ساوثامبتون بأربعة أهدافٍ مقابل هدف.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام؟
موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23، هو الأحد 14 أغسطس 2022، على ملعب ستامفورد بريدج.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام؟
تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.
أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
تشيلسي - توتنهام
الأحد 14 أغسطس 2022،
beIN Sports HD 1 Premium
ستامفورد بريدج
التشكيل المتوقع لتشيلسي
من المتوقع أن يعتمد المدرب توماس توخيل على التشكيل التالي..
التشكيل | 3-4-2-1
إدواردو ميندي
خاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - سيزار آثبليكويتا
مارك كوكوريلا - نجولو كانتي - جورجينيو - ريس جيمس
ماسون ماونت - رحيم ستيرلينج
كاي هافيرتس
التشكيل المتوقع لتوتنهام
من المتوقع أن يعتمد المدرب أنطونيو كونتي على التشكيل التالي..
التشكيل | 3-4-3
هوجو لوريس
بن دافيز - إيريك داير - كريستيان روميرو
ريان سيسينون - رودريجو بينتانكور - بيير إيميل هويبيرج - إيمرسون
سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسفيسكي
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