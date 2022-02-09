يستضيف ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، نهائي كأس العالم للأندية 2022 بين تشيلسي وبالميراس.

شارك البلوز في مونديال الأندية بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا 2021، ونجح في تخطي عقبة الهلال بطل آسيا في نصف النهائي.

أما نادي بالميراس فهو بطل كوبا ليبرتادوريس، قد واجه النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في نصف النهائي، وفاز عليه بهدفين دون رد.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد نهائي كأس العالم للأندية 2021؟

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021، هو يوم السبت القادم 12 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية 2021؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.

يمكنك أيضًا مشاهدة مباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2021 من داخل مصر من خلال تطبيق starzplay المتواجدة عليه قنوات أبو ظبي الرياضية، كما ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة للقاء.