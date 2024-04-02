تعرف على موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من تشيلسي ومانشستر يونايتد في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك تشيلسي 40 نقطة في المركز الحادي عشر، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراةت شيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة الهامة..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هو يوم الخميس 4 أبريل 2024، على ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق تشيلسي - مانشستر يونايتد الخميس 4 أبريل 2024،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1 ستامفورد بريدج عصام الشوالي

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التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى دوردي بيتروفيتش خط الدفاع بن تشيلويل - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - مالو جوستو خط الوسط مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز خط الهجوم كول بالمر - كونور جالاجير - ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2