موعد مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يتهيأ ملعب ستامفورد بريدج لاحتضان مباراة من العيار الثقيل، تلك التي ستجمع بين تشيلسي وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 1 رجب 1441 هجريًا، في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يسعى البلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل من جولة الذهاب إن أمكن، ولكن الفريق يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في قلة خبرة لاعبي الفريق مقارنًة بالخصم القادم، لذا سيتعين على لامبارد الدفع بكل عناصر الخبرة في هذا اللقاء تحديدًا.

في المقابل، يعود بايرن ميونخ إلى لندن مجددًا بذكريات رائعة، بعد أن تفوق على توتنهام بنتيجة تاريخية في دور المجموعات، ويأمل بتحقيق أي نتيجة إيجابية تسهل المهمة في مباراة العودة بعد أسبوعين، ولكن المباراة لن تكون سهلة لأن تشيلسي يؤدي جيدًا في أوروبا وتمكن من العبور من مجموعة صعبة للغاية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد المباراة المنتظرة بين تشيلسي وبايرن ميونخ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

سيفتقد تشيلسي لخدمات الثنائي كانتي ولوفتيس تشيك للإصابة، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب من البلوز عن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

سيبدأ المدرب فرانك لامبارد بكيبا في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي روديجير وكريستنسن وآثبليكويتا، وفي الوسط سيدفع الرباعي، جيمس، جورجينيو وكوفاسيتش وألونسو، وسيتواجد بالهجوم ماسون ماونت وويليان وأوليفيه جيرو.

التشكيل | 3-4-3



كيبا أريزابالاجا

أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

ماركوس ألونسو - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ريسي جيمس

ويليان - أوليفيه جيرو - ماسون ماونت

سيغيب الثنائي إيفان بيرسيتش وليون جوريتسكا عن صفوف بايرن ميونخ للإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

سيواصل فليك اعتماده على طريقة 3/4/3 بتواجد مانويل نوير في حراسة المرمى، جوشوا كيميش، دافيد ألابا ولوكاس هيرنانديز وفي الوسط الرباعي ألفارو أودريوزولا، تياجو ألكانتارا، كورينتن توليسو وألفونسو دافيز، وفي المقدمة كوتينيو، جنابري وليفاندوفيسكي.

