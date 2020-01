موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

يستضيف نادي تشيلسى يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 26 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعبه "ستامفورد بريدج" نادي آرسنال ضمن لقاءات الأسبوع 24 من الدورى الإنجليزي .

و يعتبر كلا الفريقين بعيدين عن المنافسة على الفوز بالمسابقة، حيث يتربع على قمة جدول الترتيب ليفربول برصيد 64 نقطة، بينما يحتل البلوز المركز الرابع فى الجدول برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الجانرز فى المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

لعب تشيلسى هذا الموسم 23 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، تمكن من الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 8 مباريات، وكانت آخر مبارياته فى الدورى أمام نيوكاسل يونايتد وانتهت بخسارة الفريق اللندني بنتيجة 1-0.

بينما آرسنال لعب حتى الآن 23 مباراة فى البريميرليج تمكن من الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وكانت آخر مبارة لعبها الجانرز فى الدورى أمام فريق شيفيلد يونايتد وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.

كانت آخر مواجهة بين تشيلسى وآرسنال فى الدورى الإنجليزى قد انتهت بفوز البلوز بنتيجة 2-1، وعلى الرغم من نتائج المدفعجية المخيبة لآمال مشجعيه هذا الموسم، إلا أن المواجهة مع الجار اللندني دائمًا ما يكون لها متعة خاصة لمحبى ومتابعى كرة القدم، فهل يتعثر الجانرز مرة أخرى أمام البلوز، أم يفاجئ مشجعيه ويتمكن من العودة بقوة والفوز بالمباراة؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

يغيب عن تشيلسي في ديربي لندن أمام آرسنال الثنائي روبن لوفتس تشيك وكريستيان بوليسيتش بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

