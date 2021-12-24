موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب بتروسبورت، مباراة هامة ومثيرة تجمع بين بيراميدز، وإنبي في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

بيراميدز يريد مواصلة تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، لملاحقة الأهلي على قمة الترتيب، في انتظار مباراة الفريقين نهاية الشهر الجاري لحسم صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر إنبي هذا الموسم، يمر بمرحلة متذبذبة وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام كتيبة إيهاب جلال.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة بيراميدز وإنبي المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة بيراميدز وإنبي؟

موعد مباراة بيراميدز وإنبي هو يوم السبت 25 ديسمبر 2021 في ستاد بتروسبورت.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بيراميدز - إنبي السبت 25 ديسمبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية ON TIME SPORT ستاد السلام

تشكيل بيراميدز المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

شريف إكرامي

أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي

نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إريك تراوري

رمضان صبحي - محمود وادي - إبراهيم عادل