موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز أمام وادي دجلة والتي كانت مؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري بملعب الدفاع الجوي، والقنوات الناقلة لها..

يستقبل بيراميدز على ملعبه الدفاع الجوي نظيره وادي دجلة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز تجمع بينهما يوم الإثنين المقبل.

وواصل بيراميدز نتائجه المخيبة للآمال على الصعيد المحلي، بعدما تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الجولة الماضية رغم فارق الإمكانيات، الأمر الذي يضع ضغوطات إضافية على كاهل زملاء عبد الله السعيد.

يحتل حاليًا بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط فقط من 5 مباريات، مما يُزيد من قيمة الفوز على وادي دجلة ومن أهمية المباراة، خصوصًا أنها تقام على ملعب الدفاع الجوي، حيث لا توجد أعذار بخصوص العشب وخلافه كما كان الحال بالجولات الماضية.

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في الوقت نفسه فإن وادي دجلة ليس في أفضل أحواله، حيث هُزم في آخر مبارياته على يد إنبي بهدفين لهدف، وهذه الهزيمة أتت بعد تعادل سلبي مع الأهلي بطعم الفوز في الجولة قبل الماضية.

يحتل وادي دجلة حاليًا المركز 15 برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط، ورغم الكرة المميزة التي يقدمها الفريق، إلا أنها لم تشفع له للذهاب بعيدًا في جدول ترتيب الدوري المصري، ففاز فقط حتى الآن في مباراة واحدة بعد مرور 5 جولات.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة؟

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة هو الإثنين الموافق 11 يناير 2021، على أن تقام بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة بيراميدز ووادي دجلة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بيراميدز - وادي دجلة الدفاع الجوي الإثنين 11 يناير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المتوقع أن يعتمد المدرب رودولفو أروابارينا على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي

عمر جابر - نبيل دونجا

إريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

جون أنتوي

التشكيل المتوقع لوادي دجلة

من المتوقع أن يعتمد المدرب بابافاسيليو على التشكيل الآتي:

المباراة القادمة ⚽️#بيراميدز

🆚

#وادي_دجلة

🏆 الدوري المصري موسم 2020-2021

الاسبوع 3

🏟 ستاد الدفاع الجوي

🕔 05:00 PM

📆 الاثنين 11 يناير 2021#شجع_وادي_دجلة 💛🦌🖤 pic.twitter.com/ys4XxpYYsR — FC (@wadideglafc) January 10, 2021