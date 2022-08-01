تعرف على موعد مباراة بيراميدز القادمة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب في لقاء الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 بهدف الحفاظ على المركز الثاني.

بيراميدز يشعر بالمرارة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثية نظيفة والابتعاد نظريًا عن المنافسة على لقب الدوري المصري.

أما المقاولون فلا يتحمل السقوط في أي مباراة حتى يتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، خاصة وأنّ الفريق يعاني في النتائج مؤخرًا.

والآن نتعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب والتي تقام ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الزمالك والجونة هو يوم السبت 6 أغسطس 2022 في ستاد الدفاع الجوي

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب؟

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.