موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد شالكه، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان في العالم إلى سيجنال إيدونا بارك يوم السبت القادم 16 مايو 2020 ميلاديًا الموافق 23 رمضان 1441 هجريًا، لمتابعة المباراة الأولى في الدوريات الخمسة الكبرى منذ مارس الماضي، والتي ستجمع بوروسيا دورتموند وشالكه في الجولة 26 من الدوري الألماني.

توقفت جميع الدوريات في العالم في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي لا يزال متفشيًا لكن الاتحادات تحاول في هذا الوقت السيطرة على الوضع بالتعاون مع الحكومات وإعادة الروح لكرة القدم.

سيكون هذا اللقاء قويًا جدًا بين الفريقين نظرًا للتاريخ الطويل من المباريات بينهما، فالمواجهة بينهما تعرف بديربي الرور وهو واحدًا من أهم الديربيات في ألمانيا.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 4، ويفصله عن بايرن ميونخ صاحب المركز الأول 4 نقاط، والفارق بينه وبين لايبزيج صاحب المركز الثالث هو نقطة واحدة فقط.

شالكه يحتل المركز السادس برصيد 37 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فاز في 9 وتعادل 10 وخسر 6، ويجب عليه الفوز أو خسارة المركز السادس لأحد ملاحقيه فولفسبورج، فرايبورج أو هوفنهايم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يغيب عن بوروسيا دورتموند في ديربي الرور في الدوري الألماني 5 لاعبين للإصابة، هم إيمري تشان وشولز بسبب إصابة عضلية، ماركو رويس وأكسيل فيتسيل لإصابة في الفخذ وزاجادو المصاب في الركبة.

من المتوقع أن يبدأ لوسين فافري بطريقته المتحفظة المعتادة، وسيتواجد بوركي في حراسة المرمى أمامه بيشتشيك وهوميلز وأكانجي، وفي الوسط سيتواجد حكيمي وبراندت وديلاني وجيريرو، وسيقود الهجوم هالاند وهازارد وسانشو.

التشكيل | 3-4-3

باستثناء تايتاجي لا توجد حتى الآن أي غيابات عن شالكه في مباراة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وستكون جميع الأسلحة جاهزة للفوز بديربي الرور.

ℹ️ Nick #Taitague has left the team hotel for treatment on a tendon injury in his foot. #S04 pic.twitter.com/wXgQD8lDUo