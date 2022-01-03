موعد مباراة برشلونة وليناريس في كأس ملك إسبانيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نادي ليناريس على ملعب ليناريخوس، وذلك في دور 32 من كأس ملك إسبانيا 2021-22.

برشلونة قادم من انتصار ثمين على مايوركا في الدوري الإسباني، رفع به رصيده إلى 31 نقطة وتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب.

حقق الفريق الكتالوني كأس الملك الموسم الماضي، وكانت البطولة الوحيدة التي فاز بها، وذلك بعد أن تغلب على أتلتيك بيلباو بأربعة أهدافٍ دون رد.

جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة برشلونة وليناريس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وليناريس؟

موعد مباراة برشلونة وليناريس هو يوم الأربعاء 5 يناير 2022 في ملعب ليناريخوس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليناريس؟

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليناريس - برشلونة الأربعاء 5 يناير 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد ليناريخوس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عدد من اللاعبين عن برشلونة للإصابة بفيروس كورونا، هم جافي وديمبيلي وكوتينيو وديست وعبد الصمد الزلزولي وأليكس بالدي.

بيان طبي | إصابة بيدري وفيران توريس بفيروس كوفيد-19. اللاعبان في صحة جيدة وملتزمان بالعزل المنزلي.



pic.twitter.com/1zFZ6mZj2a — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 3, 2022

انضم هؤلاء بذلك لمصابين الكتلان، وهم برايثوايت وسيرجي روبيرتو وبيدري وأنسو فاتي وممفيس ديباي.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

رونالد أراوخو - إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا

ريكي بوتش - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس

فيران جوتجلا - لوك دي يونج - إلياس أكوماش