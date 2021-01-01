موعد مباراة برشلونة وكورنيلا في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام كورنيلا في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بملعب كورنيلا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستهل برشلونة مشاركته ببطولة كأس ملك إسبانيا، عندما يحلّ ضيفًا على كورنيلا بملعب الأخير، وذلك لحساب دور الـ32 من البطولة.

الفترة الأخيرة للنادي الكتالوني ليست على ما يرام، فقد خسر لقب كأس السوبر الإسبانية بعد الهزيمة في النهائي من أتلتيك بيلباو، وبدأت الشكوك في ملاحقة المدرب رونالد كومان.

الواقع أن بطولة الكأس دائمًا من مفضلات برشلونة، فإلى جانب أن البرسا هو الأكثر تتويجًا بها في التاريخ، حققها البلوجرانا أربع مرات متتالية بين 2015 إلى 2018.

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لكن منافس البرسا لن يكون بالند السهل، فكورنيلا هو نفسه النادي الذي فجر كبرى مفاجآت دور الـ64 وربما البطولة كلها بإقصاء أتلتيكو مدريد متصدر ترتيب الليجا الحالي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وكورنيلا وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة وكورنيلا؟

موعد مباراة برشلونة وكورنيلا هو الخميس الموافق 21 يناير 2021، الموافق 8 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب كورنيلا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكورنيلا؟

تُنقل بطولة كأس ملك إسبانيا عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية بتقنية SD وكذلك HD.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة كورنيلا - برشلونة كورنيلا الخميس 21 يناير 2021،

8 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports HD

التشكيل المتوقع لبرشلونة

سيغيب ليونيل ميسي للإيقاف بعد طرده في مباراة بيلباو، لذلك فمن المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

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