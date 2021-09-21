موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نادي قادش في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2021-2022.

تعادل برشلونة في المباراة الأخيرة في الدوري مع نادي غرناطة، وهو التعادل الثاني له من 4 مباريات خاضها في الليجا فاز في اثنتين منها، ليمتلك بذلك 8 نقاط.

أما نادي قادش فيمتلك 5 نقاط، وذلك بعد أن خاض 5 مباريات في الدوري فاز في واحدة وتعادل في اثنتين.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وقادش وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وقادش؟

يلتقي برشلونة مع قادش يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قادش - برشلونة الخميس 23 سبتمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 نويفو ميرانديا

التشكيل المتوقع لقادش

من المتوقع أن يعتمد المدرب ألفارو سيرفيرا على التشكيل التالي..

🔥 Last season @AlvaroNegredo9 did this against @FCBarcelona to achieve the win



🦈 Goalscoring instinct pic.twitter.com/nbtKfyuKXr — Cádiz CF 🇬🇧🇺🇸 (@Cadiz_CFEN) September 21, 2021

التشكيل | 4-3-3

يريمياس ليديسما

لويس إسبينو - فيكتور تشوست - فارازدات هارويان - إيزاك

توماس ألاركون - فالي - ألفارو باستيدا

أنتوني لوزانو - روبين سوبرينو - سالفي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل التالي...

بالدي يعاني من إصابة عضلية أسفل الظهر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/rFHoghq1Gh — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 21, 2021

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيليبي كوتينيو