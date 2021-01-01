موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام قادش في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بملعب كامب نو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب كامب نو، مباراة هامة تجمع بين برشلونة وقادش، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بأربعة أهداف مقابل هدف، ويسعى الفريق الكتالوني لمصالحة جماهيره واستمرار النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مؤخرًا في الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد لعب 22 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي لعب 23 مباراة، وفي الصدارة أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة.

على الجانب الآخر، يطمح قادش لإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، بتلقيه أربع هزائم في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني.

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ويحتل قادش المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، مبتعدًا عن مراكز الهبوط بثلاث نقاط فقط.

وفي الأسطر التالية، سنستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وقادش بالدوري الإسباني؟

موعد مباراة برشلونة وقادش هو يوم الأحد 21 فبراير 2021، على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشاتها في الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة برشلونة وقادش.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي على موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - برشلونة الأحد 21 فبراير 2021،

9 رجب 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1,3 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

يواصل رونالد أراوخو مدافع برشلونة عملية التعافي من الإصابة ولكن مشاركته في اللقاء وجاهزيته ستكون في محل شك.

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – ديست

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش

أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – ترينكاو

التشكيل المتوقع لقادش:

عاد ماركوس ماورو للمشاركة مع فريقه بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام أتلتيك بيلباو وسيكون متاحًا للمشاركة أمام برشلونة

التشكيل| 4-4-2

جيريمياس ليديسما

ألفونسو إسبينو – جوان كالا – ماركوس ماورو – كارسيلين.

ألبيرتو بيريا – فالي – جون أندر – سلافي سانشيز.

أنتوني لوزانو - الفارو نيجريدو