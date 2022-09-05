موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "كامب نو" في إقيلم كتالونيا مواجهة سهلة نسبيًا، حين يستضيف مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

المجموعة الثالثة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا تضم إلى جانب برشلونة وفيكتوريا بلزن فريقي بايرن ميونخ الألماني، وإنتر الإيطالي، ما يجعلها واحدة من أقوى المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

برشلونة يدخل مواجهة فيكتوريا بلزن وهدفه الرئيسي حصد نقاط المباراة الكاملة، مستفيدًا من الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها بانتصاراته الأخيرة في الدوري الإسباني.

الفوز على فيكتوريا بلزن سيمنح برشلونة أيضًا دفعة هامة في المجموعة الصعبة، والتي ينتظرها فيها عدة اختبارات قوية خلال الجولات المقبلة.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن؟

موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا هو يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، على ملعب سبوتيفاي كامب نو" في مدينة برشلونة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - فيكتوريا بلزن الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium سبوتيفاي كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز مدرببرشلونة على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جول كوندي - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - أليكس بالدي

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي