موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يفتتح برشلونة موسمه الجديد 2020-2021 بمباراة صعبة عندما يستقبل فياريال بملعب كامب نو، وذلك لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني.

ولم يخض البرسا أول جولتين وتم تأجيلهما له نتيجة لتأخر موسمه الماضي، حيث لعب حتى منتصف أغسطس نظرًا لمشاركته في دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ستكون هذه المباراة هي المباراة الرسمية الأولى لرونالد كومان وهو على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، وعينه نصب أن يحصد نتيجة إيجابية يبدأ بها ثورته الكبيرة في كتالونيا بصورة مثالية.

فياريال الذي استقدم أوناي إيمري لقيادته إلى الأمجاد هذا الموسم، تمكن من جمع أربع نقاط في أول جولتين بالتعادل مع هويسكا بهدف لكل منهما ثم الفوز على إيبار بهدفين لهدف، ويسعى إلى مواصلة البداية الجيدة بفوز ستكون قيمته استثنائية على حساب العملاق الكتالوني.

الأنظار كلها ستتجه نحو ليونيل ميسي، فالبرغوث وبعد أن قرر البقاء حتى لا يقف في المحاكم أمام برشلونة، سيتعين عليه إثبات ولائه للبرسا بالاستمرار بنفس المستوى المعهود منه للتأكد من عدم تأثره بأزمات الموسم الماضي والصيف المنقضي.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وفياريال وما هي القنوات الناقلة؟

بارتوميو مودعًا سواريز: ستظل أسطورة في تاريخ برشلونة

تقام مباراة برشلونة وفياريال مساء الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، الموافق 10 صفر 1442، على ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ستُذاع مباراة برشلونة وفياريال عبر قنوات "بي إن سبورت 3 " كونها حاصلة على الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

لكن متابعي النسخة العربية من موقع جول، سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد فياريال كتابيًا، وقبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

يُعاني برشلونة من غياب تير شتيجن فقط للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة في مباراة فياريال.

ومن المتوقع أن يعتمد رونالد كومان في مباراته الرسمية الأولى على تشكيل قريب من الذي لعب به في المباريات الودية، حيث نيتو في حراسة المرمى ودفاع بقيادة لونجليه وبيكيه وفي منتصف الملعب دي يونج وبوسكيتس وفي الأمام ليونيل ميسي وفيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان.

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش

ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - فيليبي كوتينيو

يُعاني فياريال من غياب الثنائي ألبيرتو مورينو وروبين بينا للإصابة، عدا ذلك فالجميع سيكون متاحًا أمام برشلونة.

Congratulations on your contract extensions! 😜👏



Moi Gómez and @Alfonsopedraza9's team-mates have given them a great reception. pic.twitter.com/DDFJVa7wOD