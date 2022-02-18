موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة هذه المباراة وعينه على نقاط المباراة كاملة، بعد التعثر في آخر مباراة بالدوري أمام إسبانيول بهدفين لكل فريق.

النادي الكتالوني يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الثاني مع مباراة مؤجلة للفريق الكتالوني.

على الجانب الآخر فالنسيا يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم، فلم يتذوق الفريق طعم الانتصار في آخر سبع مباريات له، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني..

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وفالنسيا؟

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا هو الأحد الموافق 20 فبراير 2022، بملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فالنسيا - برشلونة الأحد 20 فبراير 2022،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ميستايا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - سيرجينو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أداما تراوري - فيران توريس - جافي

التشكيل المتوقع لفالنسيا

التشكيل | 4-4-2

مامارداشفيلي

خوسيه جايا - إراي كومارت- دياخابي - تييري كوريا

بريان جيل - موريبا - كارلوس سولير - ديمتري فولكييه

جونزالو جيديس- هيوجو ديورو